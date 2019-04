Firenze, 17 aprile 2019 - La guardia di finanza e i funzionari dell'Agenzia delle dogane hanno sequestrato un aereo Cessna, acquistato nel 2013 da una società milanese e passato tre anni più tardi in un trust di diritto inglese. Il sequestro è avvenuto all'aeroporto fiorentino "Amerigo Vespucci" nell'ambito di un'indagine anti-contrabbando. Il velivolo privato, in realtà nella disponibilità di una società consortile fiorentina pur essendo stato poi immatricolato negli Stati Uniti, negli ultimi due anni e mezzo ha atterrato ed è decollato dagli scali della Toscana ( Firenze e Pisa) per più di 200 volte e imbarcato per lo più passeggeri che risultano soci della società che gestisce l'aereo, anche se formalmente non è proprietaria.

L'operazione 'Fly Down' della Gdf e dell'Agenzia delle Dogane di Firenze ha rivelato diritti di confine evasi per oltre 200 mila euro: l'Iva dovuta all'atto dell'importazione, calcolata sul valore dell'aereo, supera il milione di euro. Sono in corso perquisizioni nelle sedi delle società che risultano avere la disponibilità del mezzo e nel domicilio del pilota, un uomo originario di Carrara, che è anche il rappresentante legale della società consortile che di fatto gestisce il Cessna.

Gli inquirenti hanno scoperto contratti di noleggio e locazione ore volo che, attraverso società interposte, riconducono a quella che oggi detiene la disponibilità dell'aereo, i cui referenti sono gli stessi soggetti che l'avevano acquistato nel 2013 e poi trasferito formalmente negli Stati Uniti nel 2016. Il Cessna ha subito una serie di passaggi: è stato trasferito dall'Europa agli Usa per poi rientrare in Inghilterra, ma secondo quanto accertato dagli inquirenti sarebbe rimasto sempre nella disponibilità delle stesse persone e con base in Toscana.