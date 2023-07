Firenze, troppi voli di notte. Il Comune chiede incontro urgente

Firenze, 24 luglio 2023 – Dopo le 23, tra voli programmati e in ritardo, la situazione è diventata ormai insostenibile per i cittadini della zona di Peretola. Per questo il Comune di Firenze ha scritto una una lettera all'amministrazione delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, ai ministeri dei Trasporti e dell'ambiente, alla Regione, Arpat, Enac, Enav per chiedere un "incontro urgente per individuare soluzioni a tutela dell'interesse pubblico dei cittadini". Ad annunciare l'iniziativa, rispondendo ad un’interrogazione a Palazzo Vecchio, è stato l'assessore comunale all'Ambiente, Andrea Giorgio, che nei giorni scorsi ha incontrato il comitato dei cittadini Sorvolati.

I dati presentati il 21 giugno 2023 all'ultima conferenza della commissione sul rumore hanno evidenziato un grande aumento del traffico notturni di voli non schedulati, passati dai 61 del 2019 ai 125 del maggio 2023.

"Il ruolo del pubblico è garantire la tutela dei diritti dei cittadini, sia al sonno che alla salute”, ha detto l'assessore Giorgio, aggiungendo che “la tutela del benessere dei cittadini in termini di salute e diritto al riposo rappresenta un valore imprescindibile per le istituzioni pubbliche, ed in questo spirito affronteremo il confronto con i vari attori coinvolti: non è tollerabile esporre a disagi così gravi i cittadini”. “Per questo - ha concluso - chiederemo il rispetto puntuale delle prescrizioni vigenti per garantire il ripristino di una situazione di vivibilità dignitosa".