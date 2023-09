Adottare un cucciolo a Scandicci: Futuri Cani Guida per Non Vedenti

Adottare un cucciolo come scelta solidale. L’appello all’adozione arriva dalla Regione, e riguarda i cuccioli da addestrare alla scuola cani guida di Scandicci. I piccoli arrivano alla Scuola cani guida di Scandicci quando hanno appena compiuto due mesi e subito sono affidati alle famiglie che, per circa un anno, li accompagnano nella crescita e li aiutano a prendere confidenza con il mondo. Sono i cuccioli destinati a diventare cani guida per non vedenti.

I primi (di razza labrador e golden retriever) arriveranno già la prossima settimana, ma da qui a febbraio 2024 ce ne saranno altri: servono almeno una quindicina di famiglie. Chi vuole farsi avanti, questo è il momento giusto.

Per avere informazioni: telefonando allo 055.4382850 dalle 7 alle 13 dal lunedì al sabato.