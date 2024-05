Addio allo storico edicolante di piazza della Repubblica. È morto Giuseppe Latella

È morto a 79 anni Giuseppe Latella lo storico edicolante di piazza della Repubblica che ha iniziato a vendere i giornali all’età di 25 anni. Dal 1970 al 2007 ha venduto migliaia e migliaia di quotidiani diventando il punto di riferimento di tutto il centro storico tanto da avere un riconoscimento da La Nazione. Tra i clienti sono passati Vittorio de Sica, Vittorio Gassmann, Renzo Arbore e Michael Schumacher, solo per fare alcuni esempi. Latella, specializzato anche in stampa estera, lascia la moglie Nina, il figlio Leonardo, la nuora Felicia e i nipoti che tanto amava Francesca e Lorenzo. Il funerale domani alle 10 nella chiesa di San Jacopino, in via Benedetto Marcello.