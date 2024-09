Addio al giornalista. Alessio Facchini

Il calcio e il giornalismo toscano sono in lutto per la morte di Alessio Facchini (foto). Nato a Calenzano, avrebbe compiuto 67 anni tra pochi mesi. Era malato da tempo. Giornalista e direttore da oltre 30 anni del settimanale ’Calciopiù’, Facchini era un punto di riferimento del settore anche e soprattutto per gli aspiranti giornalisti sportivi. Molti i ricordi dedicati al direttore tra i quali quello dei suoi ragazzi della redazione di Calciopiù: "Ciao Alessio, riposa in pace e continua a seguirci da lassù. Da qua tutti noi continueremo a dare sempre il massimo per portare avanti il tuo giornale". Cordoglio da parte del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini, insieme a tutto il consiglio: "Sono colpito dalla prematura scomparsa di Alessio, che per quarant’anni ha seguito i campionati dilettanti e giovanili con passione. È stato uno dei colleghi più apprezzati del giornalismo sportivo nella nostra regione". Cordoglio anche dal Comune di Calenzano. "Una vita legata allo sport, in particolare a quello dilettantistico e regionale" commenta il sindaco Carovani.