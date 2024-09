Addio ai biglietti cartacei sui bus. Visa mette in palio un viaggio in Usa: "Cinque giorni con il Super Bowl"

Un solo ’tap’ per viaggiare in autobus e tramvia, la svolta della Toscana. Dopo solo cinque mesi dal lancio dell’ iniziativa di Autolinee toscane, del pagamento contactless a bordo mezzi pubblici, sono già 3,5 milioni i ‘tap’ effettuati. Basta appoggiare la carta su un apposito dispositivo, senza più dover produrre un ticket cartaceo da esibire. Una scelta prima di tutto green, che permette di risparmiare sull’uso della carta, e in più prevenire il fenomeno dell’evasione.

In occasione della settimana europea della mobilità, torna il ‘Free ride’ l’iniziativa di Autolinee in collaborazione con Visa. Dal 20 al 30 settembre chi paga contactless con carta Visa sui mezzi pubblici avrà il viaggio offerto dall’azienda finanziaria, ma c’è di più. Per educare alla digitalizzazione dei pagamenti è stata messa in palio la possibilità di assistere alla cinquantanovesima edizione del Super Bowl, l’anno prossimo a New Orleans. Per poter partecipare è necessario entrare sul sito: at-bus.it/superbowl e rispondere alla domanda: ‘se bastasse un tap per viaggiare dove vuoi in Toscana, e in compagnia di chi vuoi, dove andresti e con chi? Raccontaci il viaggio dei tuoi sogni’. La risposta più creativa vince. Il concorso è aperto a chiunque abbia almeno 21 anni, residente in Italia e che abbia effettuato l’acquisto di almeno un biglietto orario o di corsa semplice. Al vincitore andranno due biglietti per un soggiorno di cinque giorni, in un hotel a quattro stelle, nella più nota città della Louisiana.

"Come Autolinee -afferma il direttore commerciale della società, Andrea Buonomini- avevamo fatto una scommessa: investire sull’innovazione per rendere il servizio di trasporto pubblico su gomma sempre più accessibile e a portata di mano per tutti. Così da spostare sempre più persone verso una mobilità sempre più sostenibile. Prima abbiamo introdotto la smaterializzazione, di abbonamenti e biglietti, poi, assieme a Visa, abbiamo realizzato il pagamento a bordo con carta contactless". Questo incoraggia a proseguire sulla strada della collaborazione e dell’innovazione per Luca Airoldi, responsabile Merchant, sales & acceptance di Visa. "Questo tanto più se Autolinee ci permette di facilitare e premiare gli utenti che scelgono il digitale".

Una scommessa che può dirsi vinta per il gestore unico del trasporto pubblico locale in Toscana, "è incredibile osservare la progressione dei pagamenti contactless- osserva Tommaso Rosa, responsabile marketing, brand e comunicazione di AT- abbiamo cominciato ad aprile e subito siamo stati sui 10-12 mila pagamenti al giorno, poi c’è stata una crescita costante fino ai 20 mila, adesso col ritorno dalle ferie sono stati superati i 30 mila.

Questo significa che ad usufruire del servizio non sono solo i turisti, ma anche i residenti".