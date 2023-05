Addio a Melara e Lorini I cittadini piangono il sacrestano e lo scrittore

Due lutti, a Borgo San Lorenzo, con la scomparsa di due personaggi molto noti, anche se in ambiti assai diversi. L’altro ieri la morte di Graziano Melara, il sacrestano del santuario del Santissimo Crocifisso, cinquantacinque anni di servizio a Borgo San Lorenzo, prima con i sacerdoti di Don Orione, poi con la parrocchia riunificata. Una figura sempre presente, e conosciutissima da intere generazioni di borghigiani. Il funerale si celebra domattina alle 10 nel piazzale del "suo" Centro Giovanile. Ieri invece la scomparsa di Tebaldo Lorini, scrittore ed esperto di cucina mugellana. Lorini aveva pubblicato libri molto diffusi, non solo di ricette mugellane, ma anche romanzi e raccolte di immagini legate al territorio. Membro dell’Accademia Italiana della Cucina, era stato insignito di vari riconoscimenti. Ed era immancabile presenza nei premi e negli eventi organizzati per valorizzare la gastronomia del Mugello e i suoi prodotti. Il funerale di Tebaldo Lorini si terrà alle 10 di lunedì 14 nella Pieve di San Lorenzo.