Addio a Massimo Lucchesi Per anni cronista di punta della Tgr Rai e presidente dell’Odg della Toscana

È morto a Firenze Massimo Lucchesi, giornalista in pensione della Rai, già presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana che stringe "in un grande abbraccio la sua famiglia". Lucchesi, che avrebbe compiuto 71 anni il 6 agosto, originario di Pisa, è stato per anni vicecaporedattore della Tgr Rai Toscana. "Molto ampio il suo spettro di interessi - ricorda l’Odg -, dall’enogastronomia alla politica, passando per temi ecclesiali e religiosi. Per quattro mandati, dal 2001 al 2010, ha guidato come presidente l’Ordine dei giornalisti della Toscana". Il presidente Giampaolo Marchini e i consiglieri di Odg Toscana, con il presidente del Cnog Carlo Bartoli, ricordano le sue grandi doti umane e professionali. I funerali il 1° agosto, alle 16, nella chiesa della Santissima Annunziata.