Addio a Giovannoni, collaboratore di La Pira a Firenze: ricordo e condoglianze

Gianni Giovannoni, storico collaboratore di Giorgio La Pira, è morto la notte scorsa a Firenze all’età di 92 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato questa mattina da Toscana Oggi. Impegnato fin dal dopoguerra in ambito studentesco, nel 1949 Gianni Giovannoni costituì il Movimento giovanile della Democrazia cristiana a Firenze e nel 1951 ne fu delegato provinciale. Nel 1955 insieme al fratello Giorgio promosse il ricambio generazionale nel partito con una lista che conquistò la maggioranza al congresso provinciale. Fu eletto consigliere comunale in Palazzo Vecchio nel 1960, nel 1964 e nel 1980. Nel 1962 Gianni Giovannoni dette vita a “Cultura”, iniziativa per promuovere incontri, abbonamenti a riviste e proposte di libri tra quanti volevano fare attività politica. Negli anni ‘70 organizzò i Colloqui della Certosa su temi politici. Nel 1976 fu tra i sostenitori della nuova candidatura di Giorgio La Pira capolista Dc alla Camera. Nel 1977 accompagnò il presidente della Dc, Aldo Moro, poi rapito e ucciso l’anno dopo dalle Brigate Rosse, in visita a Giorgio La Pira, ricoverato nella clinica Villa Cherubini, dove i due politici ebbero un lungo colloquio privato. Negli anni successivi alla morte di La Pira, Gianni Giovannoni ha dato un contributo importante a conservare e diffondere la memoria del Sindaco Santo, curando pubblicazioni, convegni e varie iniziative. Insieme al fratello Giorgio Giovannoni e a Ugo De Siervo, aveva curato i tre volumi di “Giorgio La Pira sindaco. Scritti, discorsi, lettere”. Coondoglianze dal sindaco Dario Nardella e dall’assessore Maria Federica Giuliani. I funerali oggi in San Marco alle 15,30.