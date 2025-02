Addio a Francesco Meoni. Associazionismo in lutto

Una comunità sconvolta, un altro pezzo di storia dei circoli del territorio che se ne va. E’ morto ieri, all’età di 74 anni, Francesco Meoni, per tutti il ‘Meo’ (nella foto), storico presidente del circolo Arci Rinascita. Era in carica dagli anni Duemila e una breve malattia lo ha portato via alla moglie Letizia, ai familiari e ai tantissimi, amici e militanti, che lo stanno ricordando con parole di grande affetto. Sia sui social che per le strade e nei luoghi di ritrovo. Impossibile raccoglierle tutte. Originario di Cortona, Campi era diventata la sua seconda casa, un luogo dove partecipare attivamente alla vita associativa, quella del circolo di piazza Matteucci in particolare. Lo dimostrano i ricordi lasciati dai compagni di partito, ma anche da tutti coloro che in questi anni si sono trovati a collaborare con lui e con la Casa del popolo. "E’ difficile - ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri - trovare le parole per una perdita così grande. Francesco Meoni era un punto di riferimento per tanti, innanzitutto per la sua famiglia, ma anche per il circolo e per la comunità campigiana. Ci lascia un uomo gentile, onesto e instancabile che ha dedicato gran parte del sua vita con passione alla sua città. Personalmente perdo un amico e un esempio da seguire". Per un ultimo saluto, da oggi alle 14 Meoni sarà nelle cappelle del Commiato della Pubblica Assistenza, in via Orly, mentre il funerale sarà celebrato domani alle 10 al Sacro Cuore.

Pier Francesco Nesti