Addetto alla comunicazione per la Campagna Abiti puliti

La Campagna Abiti Puliti sta cercando un/una senior communication officer da inserire nel suo staff. La persona lavorerà ad un progetto finanziato dall’Unione europea di durata quadriennale sui temi della transizione sociale e ambientale con focus sul tessile su tutto il territorio nazionale e alle attività generali della campagna in Italia, in stretta collaborazione con la social media officer. Tra i requisiti richiesti esperienza nella comunicazione sociale da 3 a 5 anni, buona conoscenza delle piattaforme digitali e degli strumenti di advertising, buone relazioni con giornalisti e giornaliste sociali ed economici, ottime capacità di scrittura, Viene offerto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un impegno lavorativo medio di circa 6 giorni al mese. Per candidarsi basta inviare il proprio CV e una lettera di motivazione a: [email protected] entro il 31 marzo 2024.