"Acqua gelida a scuola E alla Leonardo da Vinci non è l’unico problema"

"Da più di un anno acqua gelida in bagno per i bambini di alcune classi della scuola elementare Leonardo da Vinci". La denuncia arriva dal capogruppo di Uniti per Signa, Gianni Vinattieri, e dal consigliere comunale Simone Lulli. "Molti sono i problemi legati alla scuola Leonardo Da Vinci – dicono - dallo stato precario del parcheggio, posto su un’area privata, alla regolamentazione di una viabilità ordinaria che lo attraversa, fino alla messa a norma di alcuni locali. Dal 2021 un’altra criticità si è palesata: la mancanza di acqua calda in almeno un bagno della struttura. Locale al cui utilizzo, da quanto ci risulta, sono destinate due classi. Così gli alunni sono costretti a lavarsi le mani con l’acqua fredda, che in inverno diventa gelida, per poi scaldarle ai termosifoni. Va da sé che le periodiche detersioni procurano danni epidermici a molti ragazzi".

Una situazione che, secondo Ups, ha creato numerose proteste e che non può essere tollerata oltre. "È inaccettabile – proseguono – che un Comune con un bilancio di quasi 30 milioni di euro non riesca a risolvere un problema di mancanza di acqua calda per i bambini della scuola elementare più importante e che li consegni alle stagioni invernali con bagni forniti solo di acqua gelata, soprattutto se questo stato di cose dura da tempo ed è stato segnalato più volte negli ultimi anni. Utilizzeremo tutti gli strumenti consiliari e istituzionali disponibili per favorire il superamento di questo importante disagio".

Li.Cia.