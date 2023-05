Accuse, rabbia e tanti rimorsi Il Pd si lecca le ferite e va avanti

di Pietro Mecarozzi

La notizia della vittoria di Andrea Tagliaferri è stata sibilata all’orecchio con una mano davanti alla bocca, notificata dagli smartphone, assimilata in silenzio, senza poter essere commentata a caldo. Nel bel mezzo di un consiglio comunale, gli esponenti di maggioranza nonché del Partito democratico fiorentino hanno seguito lo spoglio di Campi con i propri device nascosti sotto i banchi del Salone del Duecento. Alla fine della seduta c’è chi l’ha presa con filosofia, chi invece ha puntato il dito e chi ha provato ad analizzare il deludente risultato di Leonardo Fabbri in un più ampio disegno. Nel frattempo, sulle chat whatsapp del Pd comincia a circolare una foto ironica, risalente alla campagna per le primarie regionali, che vede Emiliano Fossi reggere un cartello con scritto ‘Basta perdere’. È lui, secondo l’establishment dem, il primo indiziato per la disfatta avvenuta nel comune fiorentino. "È tempo di cambiare il Pd – ha affermato lo stesso Fossi poco dopo i risultati –. Ce lo hanno chiesto al congresso ed è il dato che viene fuori dalle urne, una stagione oggi si chiude e se ne apre una nuova". In gioco, oltre al fattore storico, in quanto la città è stata retta per quasi 10 anni proprio da Fossi, c’erano anche numerosi dossier: a partire dal nuovo aeroporto di Firenze, la multiutility, la gestione della Gkn, la tramvia, la creazione di un possibile Cpr a Campi. Temi sui quali Tagliaferri e Nardella la pensano in maniera molto distante.

E ciò preoccupa anche il senatore Pd Dario Parrini: "Quella di Campi è una batosta che assume purtroppo un cospicuo valore simbolico". E su Fossi aggiunge: "Troviamo insolito che non abbia ritenuto di procedere alla nomina della segreteria regionale né alla convocazione di una riunione politica della direzione regionale per mettere a punto in maniera collegiale e unitaria posizione, messaggio e linea generale del partito in vista delle elezioni". Stamattina alle 12 è prevista la conferenza stampa di Fossi, e sempre in giornata i commenti del sindaco Dario Nardella, di ritorno da un viaggio in Portogallo, e del presidente della Regione Eugenio Giani.