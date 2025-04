Accoltellamento a Reggello: 25enne ferito gravemente, aggressore arrestato

di Manuela PlastinaForse una banale lite, un battibecco, è degenerato in un accoltellamento che ha portato un uomo di 25 anni in ospedale in fin di vita. Il giovane si è salvato, ma la coltellata sferrata da un compaesano 55enne lo ha raggiunto alla gola, in un punto del collo considerato vitale. L’aggressore è stato arrestato e portato in carcere a Sollicciano. Deve rispondere del reato di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è successo la sera del 28 marzo in un noto bar del centro di Reggello. Intorno alle 21,30, il 25 enne era in compagnia della sua fidanzata e di alcuni amici. Una serata che sembrava tranquilla, nel giro di pochi minuti si è trasformata in una tragedia solo sfiorata: il 55 enne, suo conoscente, gli si è scagliato contro con un coltello e lo ha ferito alla gola in maniera grave. Sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Figline a fermare la sua aggressione.

L’uomo, al loro arrivo, non si è calmato: alla vista degli uomini in divisa, ha continuato ad essere aggressivo e violento anche contro di loro. C’è voluto l’intervento di più persone per fermarlo. Tutta questa ira potenzialmente omicida è, dicono gli stessi carabinieri, "senza alcun motivo apparente". Per l’aggressore è scattato l’arresto in flagranza di reato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha convalidato l’arresto con custodia cautelare in carcere. La vittima della brutale aggressione è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ponte a Niccheri; non è in pericolo di vita. Proprio sul fronte sicurezza a Reggello, l’amministrazione ha incontrato i cittadini di Leccio in uno degli appuntamenti sul territorio sulla prevenzione dei furti e delle truffe.

Nell’occasione è stato presentato il nuovo comandante della stazione di Reggello: è il luogotenente Fabio Pandolfi.