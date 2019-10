Firenze, 29 ottobre 2019 - Resta in carcere il 34enne arrestato il 25 ottobre scorso dai carabinieri con l'accusa di abusi su una ragazzina di 14 anni, figlia di una cugina. Il gip di Firenze non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto ma ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo che vi fosse un pericolo di inquinamento delle prove.

A far scattare gli accertamenti dei carabinieri che avevano portato al fermo è stata la presunta vittima, che si è recata con la madre a una stazione dei carabinieri a Firenze e ha raccontato ai militari quello che era stata costretta a subire negli ultimi anni.