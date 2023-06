“Abusi nella Chiesa cattolica”: tavola rotonda all’Istituto Gould di Firenze

Firenze, 21 giugno 2023 – La Chiesa valdese di Firenze organizza una tavola rotonda dal titolo “Abusi nella chiesa cattolica. Parliamone”. L’appuntamento è per giovedì 22 giugno alle ore 17,30 presso l’aula magna dell’Istituto Gould di Firenze, in via de’Serragli 49.

“Consapevoli che Gesù ci ha insegnato ‘Cercate prima il Regno di Dio’ – spiegano gli organizzatori, - intendiamo offrire uno spazio in cui parlare liberamente di questo problema che colpisce tante persone e ferisce la stessa Chiesa cattolica. Come si evince dal titolo l’evento non intende, ovviamente, puntare il dito contro una diversa organizzazione ecclesiastica, l'obiettivo è, piuttosto favorire uno spazio di dibattito partendo dall’inchiesta della giornalista Federica Tourn sul quotidiano “Domani” che si è occupata ampiamente della questione”.

Lo scopo, dunque è quello di "promuovere un dialogo su un argomento che normalmente non trova spazio di discussione”.

Insieme a Tourn interverranno Federico Tulli, giornalista e scrittore; Emanuela Provera, giornalista; Marco Bouchard, magistrato, residente dell’associazione “Dafne” – Firenze e don Andrea Bigalli, parroco di S.Andrea in Percussina, referente per la Toscana di “Libera”.