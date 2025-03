Abiti da sposa e cerimonia. Ampliamento di organico

Atelier Emé, il noto marchio specializzato nella creazione di abiti da sposa e da cerimonia Made in Italy, è alla ricerca di nuovo personale per ampliare il proprio organico e poter offrire quindi la massima assistenza alla clientela che si trova a organizzare uno dei giorni più significativi della vita di coppia o comunque eventi che richiedano un abbigliamento adeguato alla giornata. Le assunzioni riguardano i negozi presenti in diverse città italiane tra cui proprio Firenze. In particolare, nel capoluogo toscano l’azienda è alla ricerca di store manager, sales assistant e sarte interne. L’azienda richiede esperienza nel ruolo, propensione al lavoro di squadra e forte motivazione. Maggiori informazioni e candidature nell’apposita sezione del portale Oniverse.