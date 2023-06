Abbraccio Napoli-Firenze sulla strada di Pitti Uomo

di Olga Mugnaini

Una stretta di mano fra Napoli e Firenze sulla strada di Pitti Uomo. In occasione della 104° edizione della kermesse della moda, torna in città l’associazione Le Mani di Napoli, con una tavola rotonda dal titolo “Napoli dentro. Napoli addosso”, con relatori il sindaco della città partenopea Gaetano Manfredi, il Magnifico Rettore dell’Università Federico II Matteo Lorito, il presidente di Pitti Immagine Antonio De Matteis, il sindaco di Firenze Dario Nardella, lo chef Gennarino Esposito. L’appuntamento è per domani nella Sala della Scherma della Fortezza da Basso alle 16. Le Mani di Napoli è un consorzio di maestri artigiani della filiera maschile. E a Pitti si presenta "come portatore di arte ed eleganza - afferma il sindaco Manfredi – L’industria manifatturiera, tra artigianalità e innovazione, è tra i comparti più rappresentativi dell’economia locale e Pitti Uomo 104 è un appuntamento imperdibile per raccontare Napoli e il suo talento, nel campo sartoriale e degli accessori".

"Le Mani di Napoli sono l’esempio che da soli si corre veloci ma insieme si va lontano - aggiunge De Matteis – Un’aggregazione unica di saper fare della nostra meravigliosa città che si apre al mondo per far conoscere le proprie capacità". "Diamo il benvenuto a Napoli e alle sue eccellenze sartoriali a Firenze - sottolinea Nardella –. Il nostro salone di moda più illustre è pronto ad accogliere tutto ciò che le ‘mani’ dei sapienti artigiani partenopei sanno realizzare rendendo la sartoria napoletana famosa nel mondo. Mi auguro che da questa occasione possano nascere convergenze e collaborazioni".

Sarà presentato inoltre il Disciplinare della Sartoria Napoletana. Le Mani di Napoli si fanno carico di codificare e rispettare i processi tradizionali e ottenere così risultati del massimo valore estetico, culturale e materiale. E ciò su un sentiero di trasparenza, "per portare vantaggi a tutti e danni solo a chi prospera nell’ambiguità".

Nel corso dell’evento saranno assegnate riconoscimenti ai sarti decani: Antonio Liverano, Carmelo Crimi. Targhe alla memoria ai fondatori di Calabrese 1924, Sartoria Formosa, Barbarulo Gemelli da polso. E proprio la storica azienda napoletana Calabrese 1924, eccellenza del made in Italy per cravatte ed accessori per l’eleganza maschile, presenterà a Pitti Uomo una speciale capsule collection realizzata per la non profit Humane Society International (HSI) Europe. La capsule dal titolo “Calabrese 4Pets” si compone di fazzoletti in cotone, da collo e da taschino, popolati da simpatici cani e gatti stilizzati. La capsule sarà in vendita sull’online della non profit Humane Society International (Hsi)Europe, organizzazione Internazionale per la salvaguardia di tutti gli animali.