Firenze, 17 luglio 2019 - I carabinieri della stazione forestale di Borgo San Lorenzo, a seguito di una segnalazione arrivata al 112 per un abbandono di rifiuti, hanno trovato in località Ontaneta, nel comune di Borgo, sul retro di un fabbricato disabitato di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze, rifiuti speciali derivanti da lavori edili di demolizione. In tutto circa 30 sacchi di plastica contenenti materiale da costruzione a base di gesso del peso complessivo di circa 900 chili.

Grazie alle verifiche dei militari è stato possibile individuare, anche grazie alle informazioni fornite da un privato cittadino, l’autore dell’abbandono. L'area è stata sequestrata.

L'incivile autore del gesto è stato denunciato per abbandono e gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.