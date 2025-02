Abbandono dei rifiuti. Tre denunce in un mese: "Serve monitoraggio"

Polizia municipale di Vaglia in campo contro gli abbandoni di rifiuti, con tre operazioni messe a segno in poco più di un mese. Spiega il comandante Mirko Graffeo: "Nel primo caso siamo intervenuti su segnalazione di un cittadino, che sulla Sp 130 di Monte Morello aveva visto una persona abbandonare mobili, cartongesso e altri scarti da demolizione, alcuni dei quali poi classificati come rifiuti pericolosi. Fortunatamente - aggiunge - sulla sua auto era installata una telecamera e siamo risaliti al numero di targa del furgone, da questo alla persona che lo aveva affittato e infine all’uomo che lo stava guidando quella sera; che è risultato sprovvisto di patente. A suo carico - spiega ancora - è scattata, oltre alla sanzione, che potrà andare da 2 mila a 20 mila euro, anche una doppia denuncia, per abbandono di rifiuti e per guida senza patente, tra l’altro recidiva".

Denunciato anche l’uomo che aveva noleggiato, e poi prestato, il furgone: per favoreggiamento e per incauto affidamento del mezzo. Negli altri due casi, in località Pescina e nella zona della Tassaia, a Bivigliano, gli agenti sono risaliti ai responsabili ispezionando il contenuto dei sacchi. Anche in questi casi partiranno le denunce e le multe. "Da quando ci siamo insediati - afferma l’assessora all’ambiente Stefania Lombardo - gli abbandoni sono stati diversi, ma gli interventi sono stati tempestivi anche grazie alle segnalazioni dei volontari di Puliamo Vaglia. Serve un monitoraggio stabile, con la collaborazione di amministrazione, Alia, cittadini e forze dell’ordine".

Nicola Di Renzone