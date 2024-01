A.A.A Cercasi clown : "I nostri volontari non solo negli ospedali. Servono anche a scuola"

"Dateci una mano. Serve leggerezza. Servono sorrisi. Dappertutto".

Un mantra, prima ancora che un appello, quello rivolto dalla sezione fiorentina della Federazione VIP Italia OdV che unisce ad oggi 71 associazioni in Italia e conta più di 4.300 volontari clown che promuovono, appunto, la clownterapia recandosi settimanalmente negli ospedali e nelle strutture socio-assistenziali delle rispettive città.

"Le richieste – ci spiegano – si moltiplicano di anno in anno e quindi servono più volontari possibili, a breve il nostro annuale corso base che dà il via al percorso formativo per i nuovi Clown. Il nostro impegno va oltre le corsie degli ospedali ed è rivolto a tutti, non solo ai bambini. Siamo impegnati anche nei centri giovanili, di accoglienza, nei centri polifunzionali per le diverse abilità, nelle scuole, e in tutti i luoghi dove c’è un disagio da accogliere e aiutare a mutare".

Nel dettaglio per diventare “Clown di Corsia di VIP” occorre frequentare il corso di formazione base, che si tiene ogni anno presso ognuna delle VIP federate. Dura tre giorni ed è tenuto da formatori professionisti e specializzati nel campo, con esperienza pluriennale. Dopo il corso bisogna completare con successo le cento ore di tirocinio, che comprendono gli allenamenti formativi ed i servizi ospedalieri ed extra ospedalieri svolti insieme a Clown VIP esperti.

Il percorso di formazione del Clown di Corsia di VIP prosegue gratuitamente per tutto il tempo che il volontario rimane in associazione.

Il prossimo corso base di Viviamo In Positivo VIP Firenze OdV si terrà esattamente tra un mese , nei giorni 9, 10 e 11 febbraio , con i seguenti orari venerdì 17-21, sabato 9-19, domenica 9-16. Per informazioni più approfondite è possibile scrivere all’indirizzo [email protected]. Si può partecipare al corso base anche in una città diversa dalla propria in funzione delle date e della disponibilità dei corsi (calendario disponibile sul sito www.vipitalia.org) e poi associarsi alla VIP più congeniale alla propria disponibilità.

La clownterapia – si legge nel sito dell’associazione – trova le sue basi nella Gelotologia (dal greco “gelos” che vuol dire riso), ma anche nella medicina psico-somatica e nell’immunologia neuro-psichica.

Ma come si riconoscono?

I Clown di corsia Vip Italia e le sue federate – si legge ancora nel profilo dell’associazione – indossano un camice identificativo con le maniche a righe giallo/verde, il bavero rosso, il logo VIP Italia sul taschino e la scritta Viviamo In Positivo sul retro.

Inoltre, indossano sempre il tesserino di riconoscimento che riporta il nome Clown e il nome e cognome del volontario che sta prestando il servizio.

E. B.