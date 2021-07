Barberino di Mugello (Firenze), 15 luglio 2021 - L'autostrada è chiusa ma il tir passa lo stesso. E' successo ieri nella notte tra mercoledì e giovedì sull’autostrada A1, chiusa in entrambe le direzioni per urgenti interventi di manutenzione. Secondo il racconto della Polizia Stradale, infatti, intorno alle 4 un camion che arrivava da Bologna verso Firenze, non ha rispettato i segnali di chiusura del tratto. Così il mezzo pesante, incurante dei cartelli, invece di uscire a Barberino ha tirato dritto fino quasi a Calenzano, percorrendo svariati chilometri sull'autostrada chiusa e in area di cantiere. Tutto questo fino a che non ha fermato la sua corsa tamponando un mezzo d'opera che sull'autostrada stava lavorando; per fortuna senza causare feriti. L'autista è stato fermato dalla Polizia Stradale, e sarebbe risultato positivo all’alcol test. Ora per lui scatteranno tutte le sanzioni e le conseguenze del caso, previste dal codice stradale.

