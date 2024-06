A Villa Pozzolini di Novoli letture animate per bambini nella biblioteca Filippo Buonarroti

Nell’ambito di Estate Junior 2024, ogni secondo e quarto venerdì del mese, da domani al 13 settembre, i bibliotecari e le bibliotecarie della Biblioteca Filippo Buonarroti organizzano, nel giardino di Villa Pozzolini, letture animate a due voci per bambini da 0 a 7 anni. La partecipazione è gratuita, con ingresso libero. Per informazioni contattare la biblioteca al numero 055432506 o scrivere a [email protected] Si tratta di una iniziativa che tende a favorire anche la passione per le letture animate.