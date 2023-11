A tutto Rock Contest. Trionfo dei Duck Baleno

La XXXV edizione del Rock Contest 2023, che è stata dedicata all’editore di Controradio Roberto Nistri, scomparso a 69 anni pochi giorni fa, è stata vinta dai Duck Baleno. L’azzeccata sintesi della band veronese che ha spaziato fra guizzi pop, rock, folk, derive elettroniche, psichedeliche e funk, li ha fatti trionfare nel concorso nazionale per musicisti emergenti che ha assegnato alla band i 3.000 euro del primo premio, ma non si possono lamentare nemmeno il pistoiese Lazzaro, secondo classificato con il suo dream pop clubbing, che avrà a disposizione cinque giornate in studio di registrazione Sam Recording Studio di Lari con Andrea Ciacchini, e i romagnoli Edgar Allan Pop, la band di Enrico Garattoni, alfiere di un cantautorato punk coinvolgente, terza classificata, a cui va invece un gettone di 500 euro. Detto questo, in realtà i vincitori del montepremi complessivo di 15.000, destinato alla crescita e allo sviluppo professionale dei musicisti in gara, sono stati anche quest’anno molti di più. Una giuria di esperti composta da musicisti, discografici, addetti ai lavori, critici musicali e direttori artistici di vari festival ha poi scelto di conferire a Elso il Premio Enrico Greppi "Erriquez" e il Premio Publiacqua, mentre Lazzaro si è aggiudicato il Premio FSEGiovanisì e il "Best Live Experience". Il Premio Ernesto De Pascale, invece, è andato a Saul Project. Una bella edizione, imperlata dal talento di 30 band che, durante l’arco del contest hanno messo in mostra la loro creatività nell’affrontare i sound del presente. Una bella soddisfazione anche per l’inedita accoppiata psichedelica degli ospiti speciali della finale: Bugo e New Candys.

Giovanni Ballerini