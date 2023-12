A teatro contro ogni pregiudizio. Una Valigia piena di buone idee Il 3 dicembre al Teatro delle Arti di Lastra a Signa, un laboratorio spettacolo per bambini dai 6 anni in su, finanziato dalla Regione, per promuovere il rispetto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere. Ingresso gratuito, prenotazioni all'indirizzo email o al numero di telefono.