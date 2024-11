’A tavola non si invecchia’. Poi l’ultimo libro di Carofiglio

Questo pomeriggio (ore 17) alla biblioteca delle Oblate di Firenze nuovo appuntamento per il ciclo di incontri ’Identities. Leggere il contemporaneo’, la rassegna triennale, giunta alla settima edizione, ideata e organizzata dall’associazione culturale La Nottola di Minerva ETS, con il patrocinio del Comune di Firenze, della Fondazione CR Firenze e con la collaborazione di numerosi enti, associazioni e istituzioni del territorio. L’appuntamento odierno s’intitola ’A tavola non si invecchia! Strategie creative per un appetito buono e un Buon Appetito!’ (Angelo Pontecorboli Editore), con una selezione di ricette tra medicina e cucina, il frutto della ricerca scientifica dell’Università di Firenze in collaborazione con diverse realtà del territorio, chef e cittadini. Il risultato è raccolto in pagine che profumano di cucina e che vogliono essere strumento per un’alimentazione sana e gustosa, senza dimenticare gli aspetti della convivialità.

Domani (ore 17,30), invece, per ’Leggere per non dimenticare’, il ciclo di incontri a cura di Anna Benedetti, ci sarà la presentazione del libro ’La stagione bella’ di Francesco Carofiglio (Garzanti, 2024).