A Tavarnuzze e Impruneta sabato torna ’Svuota cantine’ La Pro Loco di Tavarnuzze organizza lo "Svuota cantine" il 16 settembre in piazza Don Chellini a Impruneta. Iscrizioni via mail o telefonando ai numeri indicati. Mercato dell'usato dalle 9 alle 19. Un'occasione per curiosare e trovare l'affare giusto!