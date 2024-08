A spasso nella storia. Due percorsi nel Chianti tra ville, boschi e dimore

Torna MeraVille, l’iniziativa che mette insieme natura, storia e movimento in un unico evento. Considerato il successo delle precedenti edizioni con la partecipazione di circa 500 escursionisti, la passeggiata nella storia, a spasso tra le dimore, le ville storiche del Rinascimento, tra i boschi, i sentieri e le strade bianche del Chianti, torna ad affascinare nell’ambito della Festa del volontariato sancascianese. ’MeraVille - A spasso nel Chianti’ è l’evento che inaugura la kermesse sancascianese di fine estate l’1° settembre alle 8.30, con partenza dal Parco del Poggione. L’iniziativa ludico motoria offre la possibilità di percorrere due distanze di 11 e 15 chilometri lungo un percorso di strade bianche, vigne e sentieri di bosco completamente segnato e presidiato negli attraversamenti stradali da personale qualificato. Il percorso non ha particolari difficoltà e si svolgerà in completa autosufficienza senza punti di ristoro per chi farà 11 km, mentre ci sarà un ristoro per chi farà la 15 km. L’organizzazione raccomanda di portare con sé almeno 1 litro di liquidi ed il cellulare. "Anche quest’anno il percorso – spiegano gli organizzatori – prevede il passaggio attraverso la Tenuta Poggio Torselli, Villa Machiavelli, Villa Vrindavana, Villa Mangiacane". Il costo per la partecipazione all’evento è di 10 euro e comprende maglietta, zainetto e una bottiglietta d’acqua. All’interno dell’area del Poggione ci sarà il personale per l’accoglienza e la conferma della registrazione. Sarà attivo anche il bar per la colazione. L’ organizzazione sarà presente già sabato 31 dalle 16 alle 19, per consentire a chi lo desidera di ritirare il pacco gara. Le iscrizioni saranno limitate a 500 persone. È obbligatorio fare la pre-iscrizione online.

A.S.