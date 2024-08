A spasso con i geni del Rinascimento. Camminando con Brunelleschi. E sulle orme di Michelangelo

Firenze da museo a cielo aperto a palcoscenico a cielo aperto. Un viaggio tra la vita, gli aneddoti più segreti e curiosi di due dei geni che hanno attraversato il Rinascimento fiorentino, Brunelleschi e Michelangelo. Un viaggio anche fisico, camminando tra i più bei monumenti della nostra città, alla scoperta di angoli di Firenze sconosciuti anche ai più fiorentino-centrici. Un viaggio metafisico perché sarà come camminare insieme a Brunelleschi mentre lavorava alla realizzazione della cupola, o a Michelangelo mentre cresceva e imparava l’arte a bottega dal Ghirlandaio.

In entrambi i casi di tratta di un’ora di risate e meraviglia nelle strade di Firenze: ’Camminando con Brunelleschi e Michelangelo’ è il progetto che si articola in camminate-spettacolo all’interno del quartiere 1 a cura dell’associazione culturale ’Limpar’. Con l’architetto che ha disegnato la cupola di Santa Maria del Fiore gli appuntamenti sono il 27, 28, 30 e 31 agosto (ore 19 e ore 21) con partenza da piazza Santissima Annunziata; mentre le camminate sulle tracce del pittore e scultore, soprannominato il ’divin artista’, sono in programma per il 4, 5, 6 e 7 settembre (doppia replica,: ore 19 e ore 21) con partenza dalle Cappelle Medicee. Ad accompagnare i 35 partecipanti per passeggiata, ci sarà l’attore Mauro Monni per Brunelleschi mentre lo storico Giovanni Serafini accompagnerà le passeggiate dedicate a Michelangelo. In tutte le camminate a fare da ’disturbatore’ sarà l’attore e regista (e ideatore dell’iniziativa) Andrea Bruno Savelli.

"Brunelleschi è stato un grande genio del nostro Rinascimento ma la mia non sarà una lezione didattica: racconterò la storia condita di aneddoti per svelare anche la parte più privata dell’artista" spiega Monni che già l’anno scorso si era calato nei panni dell’ammaliatore per raccontare le bellezze meno conosciute di Firenze. Lo spettacolo ’Camminando con Brunelleschi’ si snoderà per le vie del centro per poi concludersi in Santa Croce, davanti alla Cappella Pazzi, il piccolo edificio eretto nel chiostro della Basilica. "Un’occasione per vivere Firenze da un insolito punto di vista" aggiunge Monni che il 29 agosto sarà protagonista dello spettacolo di improvvisazione teatrale ’Demiscion’ al centro culturale Sonoria, sempre nell’ambito del cartellone dell’Estate fiorentina 2024. Le passeggiate sono gratuite ma è obbligatoria la prenotazione chiamando il 3483501836.