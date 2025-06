A Sesto la bugia diventa una virtù. Campionato al Teatro San Martino

"Non dire bugie" è un caposaldo dell’educazione, in particolare quella ‘impartita’ ai più piccoli. Eppure, stavolta, chi non racconta la verità, ma anzi è del tutto convincente a riferire in pubblico le più articolate fandonie sarà premiato e, addirittura, potrà partecipare a una rassegna nazionale. Un caso paradossale ma in realtà totalmente nelle corde del ’Campionato italiano della bugia’ che, domenica prossima, farà tappa al Teatro San Martino di Sesto Fiorentino, in piazza della Chiesa, per la sesta edizione della selezione fiorentina della kermesse. Nelle vesti di presentatori Alessandro Masti con Mario Barchielli che si confronteranno, a suon di battute, con i ‘bugiardi patentati’.

L’ingresso per l’iniziativa, promossa dalla locale Associazione Pinocchio a Casa sua, in collaborazione con l’Accademia della Bugia della frazione di Le Piastre di Pistoia ed il fiorentino Museo del Giocattolo antico e di Pinocchio, sarà a offerta libera e l’intero ricavato (grazie agli sponsor AB Edizioni e Museo del giocattolo antico e di Pinocchio e la collaborazione di Sesto Tv) sarà devoluto a coprire in parte le spese sostenute per il teatro che ospiterà la manifestazione, gravemente danneggiato dall’alluvione dello scorso 14 marzo. Obiettivo dei partecipanti quello di convincere i cinque giudici che dovranno stilare la classifica, con la bugia più simpatica, divertente surreale, divertente ed esagerata sul tema "la scuola".

Già 17 i concorrenti iscritti per un record di partecipanti che potrà, però, essere ulteriormente ampliato: il regolamento, infatti, prevede che si possa chiedere di salire sul palco inviando una mail all’indirizzo [email protected] ma anche presentandosi di persona direttamente alla manifestazione e iscrivendosi all’ultimo minuto. Per la prima volta sarà presente anche una squadra giovani. Due i vincitori sul palco ma ci sarà anche l’unico vincitore italiano della sezione social. In palio i premi offerti dagli sponsor e soprattutto la possibilità di andare, in rappresentanza dell’intera provincia fiorentina, direttamente alle fasi finali nazionali, che si svolgeranno nella frazione Le Piastre nel primo fine settimana di agosto.

Sandra Nistri