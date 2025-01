A Quarrata il 24 gennaio il dibattito sul libro 'Sul colle più alto' di Valdo Spini

Firenze, 20 gennaio 2024 – Il 24 gennaio alle ore 21 al Circolo Arci di Quarrata (Pistoia) si svolgerà il dibattito sul libro 'Sul colle più alto' (edizioni Solferino, Milano) di Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli. A moderare l'evento – che apre la rassegna 'Costituzione e dialoghi tra culture' nella città – sarà Daniela Gori de La Nazione. Nel libro Spini rievoca le figure che si sono succedute come capi dello Stato, da De Gasperi a Mattarella, ricostruendo il modo in cui sono stati eletti e come sono arrivati alla carica rappresentativa più alta della Repubblica. Sono quattordici vicende che fanno quasi tutte storia a sé perché presentano svolgimenti molto diversi tra loro, a seconda degli anni, dei protagonisti e del contesto politico. 'Costituzione e dialoghi tra culture' è un ciclo di incontri organizzati da Arci Pistoia, col patrocinio della città di Quarrata e la collaborazione di Agorà e Libera di Pistoia. “Proprio la considerazione degli aspetti positivi delle vicende dei Presidenti della Repubblica Italiana - ha dichiarato Spini - dovrebbe portare a salvaguardare questa figura istituzionale e i suoi poteri, del resto oggi molto ben rappresentata dal Presidente Sergio Mattarella. Affiancare al Presidente della Repubblica un primo ministro eletto direttamente significherebbe stravolgere questo sistema”.