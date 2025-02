Ennesima tragedia ieri, intorno alle 16, nel carcere pratese della Dogaia. Un detenuto, magrebino di 35 anni, si è tolto la vita inalando il gas dalla bomboletta lasciata in dotazione dentro le celle per scaldare cibi e bevande. A fare la drammatica scoperta sono stati gli agenti della polizia penitenziaria durante un giro di controllo. Inutili i soccorsi: quando è arrivata l’ambulanza l’uomo era già morto. Secondo quanto appreso, il detenuto era ristretto nella sezione "protetta" fino a poco tempo fa in quanto accusato di reati sessuali. Di recente era passato alla prima sezione dove doveva finire di scontare una pena per spaccio di droga. E’ il sesto suicidio nel carcere pratese in poco più di un anno.