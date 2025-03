A piedi per scoprire il territorio

"Camminando per Calenzano … e dintorni" magari alla scoperta di angoli poco noti del territorio. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Assieme, con lo storico Fabrizio Trallori, l’Unione Speleologica Calenzano e in collaborazione con i circoli calenzanesi, proseguirà fino a maggio con diverse date. Il prossimo appuntamento, sabato 15 marzo, sarà una camminata attraverso la Piana per scoprire le moderne opere di bonifica. La partenza è fissata alle 8 dal circolo Arci Il Molino con rientro alle 16 circa dopo un percorso, pianeggiante, di 14 chilometri. Il sacchetto pranzo può essere prenotato facoltativamente. La partecipazione alle camminate è totalmente gratuita: per informazioni e per prenotazioni si può scrivere all’indirizzo mail [email protected].