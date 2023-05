A misura di bambino La decima edizione nel segno di Italo Calvino

A Italo Calvino, pilastro della letteratura italiana del Novecento, alla profondità della sua penna e al suo desiderio di pace, è dedicata la decima edizione di Firenze dei bambini. Il festival - dal 19 al 21 maggio - prende le mosse dai racconti e dai romanzi dello scrittore nel centenario della nascita, per invitare piccoli e grandi a un viaggio: un viaggio nel suo "multicolore universo di storie", ma anche un viaggio nella storia che accomuna tutti noi, in cui personaggi e persone costruiscono un mondo nuovo. La tre giorni di eventi gratuiti - organizzata da Comune di Firenze con l’ideazione e l’organizzazione di MUS.E, il prezioso sostegno di Autostrade per l’Italia, main sponsor dell’iniziativa e di Toscana Energia, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, Menarini, Aquila Energie, Tenderly, Unicoop Firenze e Aboca, sponsor della tre giorni, con il supporto di Fondazione CR Firenze e la collaborazione di Publiacqua - accompagnerà le famiglie con bambini alla scoperta di un mondo magico, in cui i nidi dei ragni hanno porticine tonde che si possono aprire e chiudere. Un mondo pacifico, in cui le mani degli altri diventano soffici come il pane, per camminare insieme nella notte “In mezzo alle lucciole“.

Il titolo dell’evento è infatti tratto dal primo libro di Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, scritto a soli 23 anni subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale. La mattina di venerdì 19, come consuetudine, troveranno conclusione i progetti educativi de Le Chiavi della città della Direzione istruzione del Comune, diffusi in tutti i principali luoghi fiorentini, dal parco delle Cascine al Mercato Centrale, da Vigilandia a Villa Lorenzi. Alle famiglie è dedicato l’evento di apertura alle 17,30 nel Chiostro grande di Santa Maria Novella. Il festival vedrà poi il suo pieno sviluppo nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio, quando le iniziative prenderanno vita in tutta la città. Tutto il programma su sito www.firenzebambini.it.

Rossella Conte