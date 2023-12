A Jazz Supreme gran finale a tutto sax con Dario Cecchini

Con l’ultimo appuntamento della settima edizione della rassegna "A Jazz Supreme", che porta a Firenze i progetti più innovativi e interessanti del panorama jazzistico italiano e internazionale, prosegue la collaborazione tra l’Opera di Santa Maria del Fiore e Musicus Concentus. L’occasione è l’atteso concerto per sax solo di Dario Cecchini, che si tiene stasera(ore 21,15) nella Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo a Firenze (ingresso libero con prenotazione posti esauriti). L’evento, che prende il nome di "Echoes", vede il bandleader di Vicchio esplorare le potenzialità acustiche delle varie sale del Museo attraverso un repertorio originale che si è sviluppato intorno a composizioni nuove, ma anche rinnovando e contestualizzando alcuni brani jazz e non scelti per l’occasione dal leader dei Funk Off. Le composizioni vengono scelte sul momento e si alternano ad ampi spazi improvvisativi. La performance non ha scaletta: è l’acustica del posto che invita Cecchini a eseguire un pezzo piuttosto che un altro, facendo un tutt’uno tra la musica scritta e quella improvvisata.

Giovanni Ballerini