A Firenze nascono 4 asili nido comunali

Firenze, 7 ottobre 2024 - A Firenze quattro nuovi asili nido comunali che saranno pronti per l'anno educativo 2026-2027 con un investimento complessivo di 4,3 milioni di euro: i nuovi posti saranno almeno 195, oltre 45 dei quali verranno riservati ai piccoli tra i 3 e i 12 mesi. È quanto presentato stamani a Palazzo Vecchio dall'assessora all'educazione Benedetta Albanese. I quattro nuovi servizi saranno ospitati in due edifici in via Villamagna (Quartiere 3) e alla scuola Balducci (Q5), oltre che all'interno delle strutture di via Nicolodi (Q2) e della scuola Capuana (Q5). Nel dettaglio i finanziamenti Pnrr ottenuti dal Comune di Firenze per i quattro nuovi asili nido ammontano a oltre 3,2 milioni di euro, mentre il cofinanziamento del Comune di Firenze è di 1,1 milioni. Per quanto riguarda l'asilo Villamagna l'obiettivo è la realizzazione di un nido per l'infanzia in grado di ospitare fino a 60 bambini. L'intervento prevede la ricostruzione di un unico corpo edilizio ad un piano al centro del lotto. Saranno 50 i bambini che troveranno spazio alla Balducci, la metà alla Capuana. Per via Nicolodi il Comune ha programmato la riconversione parziale dell'ex istituto dei Ciechi per trasformare le sezioni dedicate alla fascia d’età 3-6 anni in sezioni per la fascia 0–3 anni, in grado di ospitare fino a 60 bambini. Da Palazzo Vecchio l'idea è perseguire gli obiettivi Nzeb e dunque Nearly zero energy building, “per un consumo energetico degli edifici quasi nullo”. “Quattro nuovi asili nido pronti tra meno di due anni rappresentano un risultato importantissimo del nostro impegno a favore dell’educazione e delle politiche concrete per le famiglie”, ha detto Albanese.