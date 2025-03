A Firenze lavori in lungarno Cellini

Firenze, 18 marzo 2025 – Sono in corso a Firenze i lavori in lungarno Cellini a seguito della sostituzione della rete idrica. Da lunedì 17 a domenica 23 marzo in orario notturno (21-6) prevista l’istituzione di un restringimento con senso unico alternato nel tratto tra via della Fornace e il numero civico 5. Nel tratto tra il numero 5 e piazza Ferrucci nella corsia lato fabbricato compresa la corsia di ritorno delimitata dallo spartitraffico previsto un divieto di transito, nella corsia lato Arno sarà in vigore un senso unico alternato. Lavori anche in lungarno Serristori con interruzione della circolazione nel tratto da via Monicelli a piazza Demidoff dove sarà interrotta la circolazione.