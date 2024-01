A Firenze consegnati occhiali vista a famiglie basso reddito

Firenze, 17 gennaio 2024 - Sono stati consegnati a Firenze i primi occhiali da vista a famiglie con basso reddito: la consegna, si legge in una nota, fa parte dell'iniziativa solidale 'Vediamocibene', messa in campo dalla Scuola internazionale di ottica e optometria (Sioo) di Firenze, su segnalazione dei servizi sociali del Comune di Firenze.

"Siamo veramente contenti e orgogliosi di aver concretizzato l'iniziativa di beneficenza 'Vediamocibene' ideata dalla nostra scuola e di aver contribuito fattivamente al benessere visivo di persone in difficoltà", ha commentato Fabio Casalboni, direttore didattico Sioo e ideatore della campagna. Per l'assessora al welfare Sara Funaro si tratta di "un bellissimo progetto che unisce formazione, commercio del territorio e solidarietà. Sappiamo benissimo che quando ci sono delle fragilità e difficoltà le prime cose che si mettono da parte sono quelle che non sono le risposte fondamentali (il cibo, le bollette) e il resto diventa accessorio. Dare una risposta di questo tipo invece aggiunge la possibilità di avere quelli che sono servizi ed esigenze fondamentali". Il progetto è promosso anche grazie al lavoro di Fondazione Amici per la Vista, assessorato al Welfare di Palazzo Vecchio e ha il patrocinio di Fondazione Confcommercio Toscana onlus.