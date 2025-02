A Firenze chiuso un minimarket per 15 giorni

Firenze, 4 febbraio 2025 - Un minimarket in zona Santa Croce, a Firenze, è stato chiuso per 15 giorni. È la notifica fatta dalla polizia municipale e resa nota dal Comune oggi. Sempre la scorsa settimana gli agenti, si spiega sempre da Palazzo Vecchio, hanno notificato provvedimenti ad altri due minimarket, questa volta per violazione dell’ordinanza della sindaca Sara Funaro che impone la chiusura alle 21 per le attività collocate in 39 strade in tutti i quartieri cittadini. Nello specifico si tratta della sospensione di 5 giorni per un minimarket della zona di San Jacopino, reo di aver violato due volte l'ordinanza. E dell’avvio di procedimento per la sospensione di 10 giorni per un minimarket in zona ponte alla Vittoria pizzicato per la terza volta aperto oltre l’orario consentito. Proprio questa attività nei mesi scorsi è stata chiusa per 15 giorni con provvedimento della questura, su segnalazione della polizia municipale, per motivi di sicurezza pubblica.

Nel 2024 sono stati 70 i provvedimenti di sospensione notificati dalla municipale per un totale di 469 giorni di chiusura ad attività pizzicate più volte in violazione di regolamenti e ordinanze. Nello specifico dell’ordinanza della sindaca, sono stati 28 i verbali elevati e 5 le sospensioni di 5 giorni.