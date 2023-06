A Croce a Varliano l’Alta Scuola di Pelletteria Italiana

Bagno a Ripoli (Firenze), 10 giugno 2023 – Nell’ex scuola dell’infanzia e primaria di Croce a Varliano, arriva l’Alta Scuola di Pelletteria Italiana. Aspiranti modellisti e pellettieri da settembre faranno lezione nei locali della frazione poco sopra Bagno a Ripoli, lasciata vuota da giugno scorso, quando con l’ultima campanella dell’anno scolastico 2021-2022 i bimbi sono stat trasferiti nei vicini plessi di Rimaggio e del Padule. Ma quell’immobile, tanto caro ai ripolesi, torna vivo da settembre con un accordo triennale che a breve sarà stipulato tra il Comune di Bagno a Ripoli e l’Alta Scuola che ha già due sedi, una a Pontassieve, l’altra a Scandicci. L’amministrazione è proprietaria dell’immobile nonché dal 2007 socia dell’istituto di formaizone. «E’ una realtà di eccellenza in materia di formazione – dice il sindaco Francesco Casini -. Poter contare sulla sua presenza a Bagno a Ripoli è un’opportunità importante per tanti giovani che vogliono imparare un mestiere. Ma anche una risposta fondamentale alla crescita esponenziale, sul nostro territorio, del settore moda grazie all’approdo e allo sviluppo delle principali maison internazionali, di tante aziende locali e dell’indotto con migliaia di posti di lavoro, che necessitava di un nuovo polo formativo per qualificare manodopera e professionalità d’eccellenza”. A Bagno a Ripoli, ricordiamo, ci sono per esempio le sedi di Scervino e Fendi nella vicina frazione di Capannuccia. Il presidente dell’Alta Scuola, Franco Baccani, ha accolto subito con grande entusiasmo l’idea di una nuova sede ripolese. “Vista la grande richiesta di manodopera, abbiamo pensato di fare incontrare domanda e offerta – commenta -. L’iniziativa trova anche il supporto di partner del territorio. Questo nuovo progetto si rivolge a giovani (e non) che hanno il desiderio di entrare nel mondo del lavoro in un settore altamente professionalizzante. Il buon esempio del Comune di Bagno a Ripoli e la missione che la scuola ha sul territorio come acceleratore, rappresentano il modo corretto di fare politiche sociali e attive del lavoro. Puntiamo a partire a settembre”. Tra le novità in cantiere, la realtà formativa di Bagno a Ripoli avrà in più, rispetto ai corsi proposti nelle altre sedi dell’Alta Scuola, un corso di formazione incentrato su alta maglieria e abbigliamento. L’Alta Scuola di Pelletteria svolgerà le sue attività in alcune aule al piano terra dell’edificio di Croce a Varliano. Ma la ex scuola a breve tornerà a riempire tutti i suoi spazi, diventando la sede anche di altre associazioni del territorio a cui il Comune ha deciso di destinare i locali rimanenti del primo piano. A tale scopo, l’amministrazione sta disponendo un’apposita manifestazione di interesse che nelle settimane a venire sarà pubblicata e pubblicizzata sui canali istituzionali del Comune.

Manuela Plastina