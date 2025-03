8 marzo, piscina Costoli gratis per le donne

Firenze, 5 marzo 2025 - Per la Giornata internazionale a loro dedicata, l’8 marzo, le donne potranno entrare gratis, la mattina, alla piscina Costoli. Lo prevede un'apposita delibera presentata dall'assessora allo sport Letizia Perini che è stata approvata ieri pomeriggio dalla giunta. "Un modo per celebrare la Festa della Donna anche in una delle più importanti strutture sportive della nostra città - ha sottolineato l'assessora Perini - e nell’ottica di promuovere il nuoto come strumento di prevenzione delle malattie e di promozione di stili di vita salutari". La prenotazione è obbligatoria, deve essere fatta entro giovedì 6 marzo 2025 all’indirizzo [email protected], e può essere effettuata indicando l'orario prescelto. Si potrà scegliere fra tre possibilità: 9.30-10.30, 10.30-11.30 o 11.30-12.30. Nel rispetto della capienza massima della vasca olimpica (che è di 50 persone) saranno accolte le prenotazioni fino al raggiungimento della capienza prevista. Per le donne in quella giornata non verrà annullato l'abbonamento essendo previsto l'accesso gratuito con prenotazione, la giornata potrà essere recuperata in seguito. Per gli uomini la possibilità di accesso è subordinata alla potenziale capienza rispetto alle presenze registrate. Qualora non fosse possibile garantire l'accesso e consentire l'utilizzo dell'abbonamento, la giornata potrà essere recuperata in seguito. Si ricorda che è obbligatorio l’uso della cuffia e di calzature idonee.