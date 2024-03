8 Marzo nel segno dell’arte

Venerdì il Comune, in collaborazione con gli Amici dei Musei di Fiesole, festeggia le donne con un pomeriggio all’insegna dell’arte. Come da tradizione, l’appuntamento è nella Sala del Basolato, alle 15,30. Si parte con le "Canzoni al femminile" del "Coro Bella Ciao" con cui ripercorrere le tappe del cammino per la conquista dei diritti delle donne nel nostro Paese, quindi la tradizionale consegna della stampa d’Arte da parte del sindaco. L’opera scelta per quest’anno è "I’m Rose" del maestro spezzino Vito Giarrizzo. Presenta l’opera l’esperto Tommaso Giarrizzo, figlio dell’artista. Chiude alle 16,30, la visita guidata "Donne d’altri tempi" ai Musei di Fiesole.