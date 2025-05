30 maggio, il museo dei treni in miniatura HZero festeggia tre anni con la città

Firenze, 29 maggio 2025 – HZero “spegne” tre candeline e festeggia con un programma di iniziative speciali per i visitatori. Oggi, giorno del terzo compleanno per il museo del modellismo ferroviario di Firenze, sarà possibile vivere tutte le emozioni del grande plastico ferroviario di 280 mq, tra i più estesi d'Europa, con l’apertura prolungata fino alle ore 21 (ultimo ingresso consentito ore 20).

Nel corso della giornata tante attività speciali, a partire dall’Orient Express che tornerà a girare sul plastico di San Giuliano e dalla gru Roco Edition 1960 - 2020 che sarà possibile ammirare in Officina con il suo braccio estensibile ed elevabile, un piccolo gioiellino in grado di esprimere tutta la potenzialità dei modelli digitali. Chi vorrà potrà guidare all’interno del circuito di prova e sotto la guida di un manutentore, uno dei treni a vapore del museo HZERO, vedere il fumo uscire dalla ciminiera, sentirlo fischiare mentre corre lungo i binari. E per chi ha nervi ben saldi, sarà possibile cimentarsi anche nelle manovre più difficili. Inoltre, in occasione di questa importante ricorrenza, il personale esperto del museo mostrerà al pubblico alcune delle tecniche di manutenzione dei treni e di realizzazione di un diorama. In ricordo del marchese di San Giuliano e per onorare al meglio il meraviglioso plastico che ha messo a disposizione per la fruizione del grande pubblico, nel tardo pomeriggio si svolgerà una doppia visita guidata gratuita, alle 17,30 e alle 18,30, tenuta da Diego di San Giuliano, primogenito del fondatore, che condividerà con i visitatori aneddoti e curiosità.

Sarà possibile partecipare alla visita speciale, prenotandosi all’indirizzo [email protected] fino ad esaurimento dei posti disponibili. I festeggiamenti proseguiranno al bistrot Tag, dove è previsto un aperitivo. Per i visitatori sarà possibile prenotare tramite e-mail all’indirizzo [email protected], il pacchetto visita al museo più aperitivo presso il bistrot Tag al costo di 30 euro. “Siamo molto contenti – spiega Diego di San Giuliano - di questi primi tre anni di HZERO e soprattutto del grande entusiasmo di visitatori di tutte le età che si sono lasciati stupire dalla magia di questo plastico ferroviario realizzato da nostro padre. È sempre molto emozionante vedere le reazioni di chi entra qui per la prima volta, notare i loro sguardi stupiti di fronte a una ricostruzione in miniatura così dettagliata, piena di storie e personaggi”.

Diego Paternò Castello di San Giuliano, figlio del fondatore Giuseppe e presidente del Museo, tira anche le somme di questi anni culminati con il record di visitatori nel 2024 (52.823 ingressi con un aumento del 48,5% rispetto al 2023) e fa i conti con l’offerta museale che continua a crescere con laboratori per famiglie e scuole, ma anche corsi di modellismo per adulti e bambini e ancora nuovi treni esposti nelle teche al primo piano e visori che permettono di esplorare una parte del plastico con la realtà virtuale. “Nostro padre – prosegue - è venuto a mancare 7 anni fa e non ha potuto assistere all’inaugurazione del museo, sarebbe orgoglioso dell’interesse di tutto il pubblico nei confronti del fermodellismo e felice di vedere che si può ancora sognare in analogico! Siamo molto contenti della risposta delle famiglie e del riscontro sulle attività con i bambini, con le scuole e con i nostri corsi di modellismo perché vuol dire che riusciamo a condividere questa passione e aiutiamo i più piccoli a riscoprire giochi e attività manuali”. Il compleanno 2025, però, sarà veramente unico e speciale perché culminerà con il recupero dell’intero Palazzo Ottaviani, dopo l’inizio del cantiere di restauro nel 2016 che porta la firma dello studio italiano Luigi Fragola Architects e che nel 2022 ha visto l’apertura del museo e a seguire quello del bistrot Tag.

“Portiamo a compimento – conclude Diego di San Giuliano - il desiderio di nostro padre di recuperare l’intero immobile. Dopo l’apertura del museo e del bistrot, sono stati completati i lavori ai piani superiori e sta finalmente aprendo il residence di Palazzo Ottaviani. Restituiremo così alla città di Firenze un luogo importante che è stato per troppi anni in stato di degrado”. HZERO.

L’impresa ferroviaria in miniatura. HZERO è l’inedito progetto museale che prende vita negli spazi dell’ex cinema Ariston a Firenze ed esplora l’immaginario del treno a partire dal plastico ferroviario realizzato da Giuseppe Paternò Castello di San Giuliano in oltre 40 anni di lavoro, insieme a un gruppo di modellisti appassionati. Aperto al pubblico dal 29 maggio 2022, HZERO prende vita a partire dal plastico ferroviario, protagonista di una vera e propria coreografia poetica di luci, suoni e proiezioni ideate appositamente per enfatizzarne la resa scenica. Il percorso di visita è arricchito dal documentario sulla storia del plastico, da modelli da collezione in mostra, visori 3D, green screen per foto ricordo e da un programma di laboratori didattici per adulti e bambini e di corsi di modellismo.

Mantenendo il profondo legame che unisce il mondo del modellismo alle dimensioni del gioco, dell’invenzione e del saper fare, HZERO nasce e si sviluppa come uno spazio aperto a ogni tipo di pubblico, un luogo per rivivere momenti della propria infanzia o per riscoprire la poesia di un universo complesso e affascinante come quello del treno.