25 giugno il giorno di Superman: oggi esce la storia che omaggia Firenze e Dante

Firenze, 25 giugno 2025 – Una storia di Superman che è un omaggio a Firenze e a Dante Alighieri. Esce oggi il volume 'Superman: Inferno', firmato da Marco Nucci e Fabio Celoni per Panini Comics. La storia è ambientata nel 2021 a Firenze, tra piazza della Signoria e Santa Croce, in occasione del 700esimo anniversario della scomparsa del Sommo Poeta.

All'improvviso la terra si squarcia e alcuni passanti, compresa Lois Lane, la fidanzata di Clark Kent, vengono inghiottiti in una voragine che sembra portare direttamente all'Inferno. Superman dovrà trovare il modo per sconfiggere le armate di Lucifero e salvarla, in un volume che intreccia arte, mito e memoria.

"Volevo omaggiare questa città che amo, che ricambia di rado perché è una signora difficile Firenze – spiega lo sceneggiatore Marco Nucci – Ho subito deciso di ambientarla qua, perché a braccetto è arrivata l'idea per la storia, ossia spedire Superman dritto all'inferno per salvare Lois Lane come in Orfeo e Euridice".

"Dante è il punto più alto probabilmente mai raggiunto della cultura italiana nel mondo – aggiunge il disegnatore Fabio Celoni – Unire questi due estremi, la cultura altissima con la cultura popolare che rappresenta Superman, conosciuto con i fumetti da tutto il mondo, è stato da una parte è bellissimo, un onore e dall'altra una sfida che con Marco Nucci abbiamo provato a giocare insieme". La storia fa parte dell'iniziativa 'Superman: Il mondo' un volume antologico internazionale di 208 pagine con storie originali che celebrano il personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster visto da prospettive culturali diverse.