Zeffirelli’s Celebrities, al via la mostra di foto sui divi che hanno lavorato col Maestro

Firenze, 19 dicembre 2023 – Torna con un'importante novità stabilmente all’interno della Collezione Zeffirelli la mostra fotografica Zeffirelli’s Celebrities. Le Dive di Zeffirelli inaugurata a dicembre 2021 alla presenza di Fanny Ardant si è infatti arricchita, in occasione del centenario della nascita di Franco Zeffirelli, delle immagini dei divi che hanno lavorato con il Maestro durante la sua lunga carriera artistica. La mostra, curata dal presidente della Fondazione Zeffirelli, Pippo Zeffirelli che ha fatto la ricerca iconografica delle grande dive e dei grandi divi che hanno lavorato col Maestro, è stata in tournee in tutta Italia. Ora è visibile a Firenze all’interno del percorso museale della Fondazione Zeffirelli di piazza San Firenze, visitabile col biglietto d’ingresso. Nelle foto esposte i grandi nomi che hanno segnato la storia del cinema, del teatro e dell'opera, selezionati e immortalati negli scatti più significativi e iconici. Ai ritratti delle grandi donne artiste che hanno incontrato Zeffirelli tra il 1950 e il 2010 come Maria Callas, Fanny Ardant, Cher, Olivia Hussey, Brooke Shields, Valentina Cortese, Faye Dunaway, Carla Fracci, Judy Dench, Maggie Smith, Anne Bancroft, Anna Magnani, Claudia Cardinale, Elizabeth Taylor, Glenn Close, Joan Plowright, Marisa Allasio, Monica Bellucci, Katia Ricciarelli, Teresa Stratas, Mariangela Melato, Monica Vitti e Stefania Sandrelli si affiancano adesso altrettanti illustri nomi maschili del cinema, del teatro di prosa e dell’opera in musica: Tom Cruise, Peter Ustinov, Leonard Bernstein, Carlos Kleiber, Enrico Maria Salerno, Umberto Orsini, Giorgio Albertazzi, Giancarlo Giannini, Laurence Olivier, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Richard Burton, Leonard Whiting, Robert Powell, Graham Faulkner, Jon Voight, Mel Gibson, William Hurt, Massimo Ghini, Jeremy Irons, Andrea Bocelli, Ian Holm, Anthony Quinn e molti altri. La mostra fotografica è collocata all'interno del percorso museale, esattamente nel corridoio centrale che porta alla prima sala del museo. L'accesso alla mostra fotografica è gratuito, compreso nel costo del biglietto d'ingresso. Per informazioni sull’acquisto dei biglietti: [email protected] o chiamare il numero +39 320 1637839. Per l'acquisto online dei biglietti: https://fondazionefrancozeffirelli.organizzatori.18tickets.it/. Maurizio Costanzo