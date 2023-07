Wine&Food Summer Festival: weekend gourmet a Villa Caruso

Firenze, 13 luglio 2023 - Set: Villa Caruso Bellosguardo. Attori: trentacinque aziende enologiche italiane. Regia: Associazione della Villa, Firenze Spettacolo e Promowine.

E' un film corale l'appuntamento con la sesta edizione del Caruso Wine&Food Summer Festival, la rassegna che riunisce wine lovers e appassionati nella maestosa villa con giardino all'italiana di Lastra a Signa.

Degustazioni di vini, street food e dj set al tramonto di Leo Daddi sono gli ingredienti speciali di un festival che si apre domani sera con una gustosa anteprima.

La cena a cura dell'Osteria del Pratellino - costo 20/35 euro tutto compreso con ingresso scontato a 10 euro per l'intero weekend - si intitola "Nessun dorma! A cena con Caruso" ed è un omaggio a base di raffinate prelibatezze al grande tenore napoletano, che fu proprietario della villa e a cui è dedicato l'omonimo museo.

Il percorso prosegue sabato e domenica, dalle 15 alle 23, coinvolgendo le trentacinque aziende vinicole provenienti da ogni angolo del paese e selezionate privilegiando realtà artigianali e a conduzione familiare: dalla Toscana - rappresentata con tutte le sue DOC, DOCG e IGT e tipologie di rossi, bianchi, rosati e bollicine - si sale al nord, tra Piemonte, Lombardia e Veneto, per scendere nel tavoliere pugliese e sbarcare finalmente in Sicilia. Tra le novità, ci sarà anche l'apertura verso attività straniere, con la possibilità di assaggiare vini e spumanti francesi e spagnoli.

La rassegna si svolge per la parte Tasting & Market nelle sale al chiuso, mentre nel giardino c'è spazio per una ricca merenda e una cena al fresco di campagna con eccellenze gastronomiche e specialità regionali come formaggi, miele, biscotti, zafferano, pasta e dolci: un'occasione unica per trascorrere un weekend diverso, in relax e lontano dal caldo cittadino, tra arte, verde, degustazioni e musica rilassante al tramonto.