Panzano in Chianti, torna ‘Vino al Vino in Cantina’

Firenze, 30 aprile 2024 - Il primo weekend di maggio Panzano in Chianti si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi nelle proposte primaverili dal mondo del vino: "Vino al Vino in cantina ". Organizzato dall'Unione Viticoltori di Panzano in Chianti, è un evento itinerante arrivato alla sua seconda edizione che si svolgerà il 4 e 5 maggio e che porterà gli amanti del buon vino a scoprire le 20 cantine dell'Unione che hanno aderito all’iniziativa. L'obiettivo è offrire ai partecipanti l'opportunità unica di entrare in contatto diretto con i produttori di Panzano in Chianti, immergendosi nella storia e nella tradizione di un territorio conosciuto nel mondo per la splendida qualità dei vini che esprime Durante "Vino al Vino in Cantina", i produttori accoglieranno i visitatori per condividere e trasmettere il legame profondo che hanno con il territorio e le loro vigne, lasciando al vino il ruolo di unico ed autentico protagonista. L'edizione di quest'anno avrà infatti come tema centrale l'autenticità. “In un tempo in cui l’intelligenza artificiale sembra non avere limiti rendendo a volte quasi impossibile distinguere ciò che è una creazione umana e ciò che non lo è, - commenta Giovanni Battista d’Orsi, Presidente dell’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti - i Viticoltori dell’Unione scelgono l’autenticità dei sensi, espressa nella gentilezza dell’accoglienza, nella bellezza dei vigneti germoglianti, ma soprattutto nel piacere di una chiacchierata sorseggiando un calice di vino di Panzano in Chianti”. Sotto il riflettore i racconti e l’umanità di chi ha avuto il coraggio di seguire il cuore, realizzando il sogno di fare vino a Panzano in Chianti. Storie uniche e differenti, con radici multiculturali variegate, che hanno contribuito ad arricchire la comunità e a rendere questo terroir un cuore pulsante nel mondo del vino. Da oltre trent'anni, Panzano rappresenta il riferimento dei Viticoltori del Chianti Classico per la volontà di valorizzare il proprio territorio attraverso un leale spirito di collaborazione e solidarietà. Un esempio virtuoso nel panorama vitivinicolo italiano ed internazionale che ha dato origine, proprio qui, al primo distretto totalmente biologico del vino, dimostrando un impegno concreto e condiviso di tutti i viticoltori nel preservare l'ambiente e la sua sostenibilità. La bellezza del Chianti Classico in primavera sarà il suggestivo scenario di questo weekend all'insegna del vino e della convivialità. Gli ospiti avranno l'opportunità di degustare una vasta selezione di vini, dai Chianti Classico annata, Riserva e Gran Selezione alle pregiate selezioni IGT (super Toscani). Un’occasione imperdibile anche per esplorare i nuovi percorsi ciclabili che attraversano l’intero territorio di Panzano o per visitare il delizioso borgo medievale con le sue bellezze artistiche e gli incantevoli panorami delle sue colline. Come si svolge il weekend di maggio. Sabato 4 maggio e Domenica 5 maggio, dalle 11.00 alle 18.30. Ticket per le degustazioni. La formula prevede l’acquisto di un unico ticket di 30 euro con consegna della tracolla con bicchiere di degustazione, la mappa del territorio e i percorsi consigliati per ottimizzare la propria visita. I visitatori potranno scegliere di iniziare il loro tour dal punto di ritrovo in Piazza Bucciarelli, per le informazioni e la vendita dei bicchieri, oppure a partire da una qualsiasi delle cantine aderenti all’evento dove sarà possibile anche acquistare il bicchiere."Vino al Vino in Cantina” del 4-5 maggio è solo il primo incontro con i produttori dell’Unione viticoltori di Panzano che vi aspettano anche il 3° weekend di settembre (13-14-15 settembre), a Piazza Bucciarelli cuore di Panzano in Chianti per la loro tradizionale festa del vino arrivata quest’anno alla sua 30esima edizione.