Ville sull’Arno, serata d’autore con Filippo Cirri

Firenze, 19 settembre 2023 – Non solo anima e cuore per una realtà che attraverso la musica e le arti espressive mira a creare ponti, a integrare, a includere. Nasce così lo spunto per organizzare una "Serata d’autore", appuntamento in musica in programma per mercoledì 20 dalle 19,30 nell'unico luogo fiorentino che è stato nei primi del Novecento quartier generale dei Macchiaioli: Ville Sull'Arno sul lungarno Colombo.

Una serata che ha come sfondo arte e musica pensata da un manager come Rocco Trimboli, per chi non riesce a prescindere il relax con la cultura. Quasi un aperitivo al tramonto con la musica di Filippo Cirri, dj e produttore di Firenze, che ha iniziato a suonare i vinili nel 1993 e da allora non si è più fermato. Famoso in Italia per i suoi set sono caratterizzati da sonorità house, deep, ethnic, lounge e world music, con particolare influenza dei panorami musicali di Mykonos, Ibiza, Londra e New York.

La sua musica e produzioni sono influenzati dal suono inconfondibile di artisti come Frankie Knuckles, Daft Punk, Camelphat, Be Svendsen, Papa dj, Valeron and Jose Solan con un grande seguito di pubblico spesso d'elite. Perchè è attraverso la musica che Cirri sente di poter raggiungere la strada dell’autentica leggerezza: un dialogo che non si interrompe tra l'arte visiva e la musica. Per una sera, per ricordare che l'arte non ha barriere. Info: 055670971