La musica entra nelle residenze medicee. Al via ‘Ville e Giardini incantati’

Firenze, 1 giugno 2024 – Tutto pronto per l'ottava edizione di Ville e Giardini incantati, che apre ufficialmente il cartellone estivo dell'Orchestra della Toscana. Il conto alla rovescia è iniziato e spetta a Diego Ceretta aprire il cartellone dei concerti Ort nelle Ville medicee. Il direttore principale dell'Ort sale sul podio per la prima produzione di ‘Ville e Giardini incantati’. Mercoledì 5 giugno il debutto alla Villa Medicea di Poggio a Caiano. Repliche a Cerreto Guidi il 6, La Petraia il 7 e al Parco Mediceo di Pratolino l'8. La rassegna musicale, nata del 2017 dalla collaborazione tra la Fondazione ORT e la Direzione regionale musei della Toscana del Ministero della Cultura, si apre mercoledì 5 giugno nella Villa Medicea di Poggio a Caiano con il primo ciclo di concerti. E dopo il debutto, sono previste repliche giovedì 6 alla Villa Medicea di Cerreto Guidi, venerdì 7 nella residenza fiorentina de La Petraia (tutti con inizio alle ore 21:30) e sabato 8 giugno la pomeridiana (alle ore 18) al Parco Mediceo di Pratolino. Sul podio per l'occasione sale il direttore principale dell'ORT Diego Ceretta. Il programma musicale che risuonerà nell’occasione è tra i più classici, così da godere appieno dell'atmosfera delle Ville e Giardini Medicei della Toscana (patrimonio Unesco dal 2013) luoghi che per secoli sono stati d’elezione per la vita artistica, culturale, spirituale e scientifica del loro tempo. In apertura l'Ouverture in stile italiano D591 di Franz Schubert in cui il compositore, allora ventenne, imita Rossini, il più alla moda nell'Europa del primo Ottocento. Segue la Sinfonia Classica di Sergej Prokof'ev, omaggio a Haydn e Mozart (non in programma nel concerto dell'8 giugno a Pratolino). Chiude la Sinfonia n.4 di Mendelssohn, chiamata Italiana poiché trasferisce in note le impressioni che il compositore tedesco riportò durante il suo Grand Tour nel Belpaese. L'offerta musicale è completato per l'occasione da visite guidate gratuite (previste a La Petraia e su prenotazione a Poggio a Caiano e al Parco di Pratolino e Poggio a Caiano) e buffet (a pagamento) allestiti nelle Ville di Petraia e Cerreto Guidi. I concerti hanno una durata di un'ora circa con inizio alle 21:30 ad eccezione dell'appuntamento a Pratolino fissato alle ore 18. Il costo del biglietto è di 12 euro (per i soci Unicoop 10 euro ) più eventuali commissioni a seconda del canale di vendita. I biglietti sono acquistabili online su Ticketone.it, nei punti del Circuito Ticketone e sul posto prima del concerto. L’iniziativa è in collaborazione con Direzione regionale musei della Toscana del Mic, Città Metropolitana di Firenze, Palazzo Mediceo Seravezza, Comune di Quarrata; sponsorizzata da Unicoop Firenze e sostenuta da Fondazione CR Firenze.