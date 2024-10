'Vicchio7secoli', un tuffo nel passato per i 700 anni di Vicchio

Vicchio (Firenze), 22 ottobre 2024 - Vicchio festeggia i 7 secoli di fondazione. Domenica 27 ottobre le celebrazioni solenni, con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana. E si tornerà indietro nel tempo, fino al 1324: “Nel detto anno e mese d’ottobre si cominciò per lo Comune di Firenze a fare una Terra Nuova in Mugello… e puosesi nome Vico”. L’abitato di Vicchio era da poco tornato sotto l’egemonia fiorentina e Firenze dette un taglio al recente passato della “Terra Nuova di Vicchio” con una fondazione ex-novo. La “rifondazione” iniziò sotto i migliori auspici e l’abitato si sviluppò con una piazza di mercato, poi un circuito murario e legittimato con un proprio statuto. Già alla fine del secolo, Vicchio era divenuto un consistente punto di riferimento nell’intero territorio. Per il 700esimo anniversario della fondazione il centro storico, da piazza Giotto a piazza della Vittoria, si calerà nell’atmosfera medievale. Una rievocazione storica che riproporrà scene di vita, personaggi e mestieri dell’epoca. Il momento clou, nella prima parte della giornata celebrativa, con la sfilata del Corteo storico fiorentino, gli sbandieratori, la partita delle vecchie glorie del Calcio storico fiorentino e il pranzo medievale. Ma ci saranno anche il mercatino medievale, banchi didattici e medievali, il falconiere, giochi e laboratori per i più piccoli, spazi e attività delle associazioni locali, esibizioni e allestimenti a tema a cura del Ccn. Nell’occasione, sarà presentato il restauro che ha interessato il ponte medievale in località Ponte a Vicchio, con gli interventi della professoressa Carla Romby e dell’ing. Carlo Lardani, a cui seguirà il taglio del nastro. Ad anticipare la manifestazione rievocativa, sempre nell’ambito del prestigioso anniversario, sabato 26 ottobre si terranno due momenti culturali: alle ore 16 l’inaugurazione alle Logge di piazza della Vittoria del terzo pannello ceramico dedicato alla storia di Vicchio, realizzato dalle artiste Cristiana Vitartali e Alice Gori, mentre alle ore 17 al Teatro Giotto, nella prima delle quattro conferenze storiche previste nel programma celebrativo “Vicchio Terra Nuova del Mugello”, il prof. Paolo Pirillo, docente Alma Mater Università di Bologna, tratterà il tema “1324. La rifondazione dell’abitato: antagonisti e strategie”. E’ attesa la presenza di rappresentanti istituzionali, a partire dal presidente della Regione Toscana e il Comune di Firenze, ed ancora, sindaci del Mugello ed ex sindaci di Vicchio, consiglieri regionali. Sottolinea l'assessore alla Cultura e vice sindaco Marco Gasparrini: "E' per noi un immenso onore e orgoglio celebrare i 700 anni della fondazione del nostro paese. Una ricorrenza davvero eccezionale, che l'amministrazione onorerà con due giornate di approfondimento culturale e festeggiamenti che coinvolgeranno tutta la comunità. Suggestiva sarà la rievocazione storica nella quale ospiteremo il Corteo storico fiorentino, sbandieratori e le vecchie glorie del Calcio storico fiorentino. Ci tengo a ringraziare la Regione Toscana e il Comune di Firenze per il sostegno dato e tutte le associazioni e i cittadini che hanno collaborato nell'organizzare questo evento che permetterà a tutti i partecipanti di fare un vero e proprio salto nel passato".